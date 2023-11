Presso la sede del Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza di Campobasso, si è tenuta l’assemblea sindacale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri.

Un evento storico, per Fiamme Gialle Molisane in quanto per la prima volta, in una caserma dei Finanzieri di Campobasso si è tenuta un’Assemblea Sindacale, circostanza possibile per effetto della legge nr. 46 del 2022 che ha consentito al personale militare l’iscrizione ad Associazioni Sindacali a carattere militare

Presenti il Segretario Regionale Molise Sergio Miele, insieme al Vice Segretario Regionale Molise Claudio Tamburrelli, al Responsabile Nazionale Ufficio Legale Davide Sera, al Segretario Provinciale Campobasso Vittorio De Piano e alcuni soci fondatori.

Aprendo i lavori dell’Assemblea, il Segretario Regionale Molise Sergio Miele, ha ringraziato tutti i partecipanti illustrando oltre alla struttura organizzativa dell’USIF, servizi e tutele per il personale, anche a quanto L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri sia impegnata sulle tematiche di competenza delle A.S.P.C.M.,

La scelta della sede di Campobasso ha ricalcato i principi costitutivi dell’USIF, ossia quella di interfacciarsi con tutti i Reparti, anche alla luce della complessità e trasversalità dei servizi svolti dai colleghi.

La riunione svoltasi il 20 novembre ha riscosso una considerevole risonanza. Sono state molteplici, infatti, le domande del personale, associato e non, che si è interessato alle proposte rientranti nel documento programmatico dell’USIF.

Durante l’incontro è stato fugato ogni dubbio nell’ambito di competenza grazie ai dirigenti presenti.

L’assemblea tenutasi ha dimostrato che è viva la voglia di sindacato nel personale che si affaccia in maniera propositiva in quanto diventa collettore delle richieste scaturenti dal territorio”.

Lo comunica, in una nota, la Segreteria Regionale Molise dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF).