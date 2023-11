Era scappato dopo aver investito una donna per strada a Isernia, ma le indagini della polizia municipale sono riuscite ad incastrarlo a distanza di giorni. Un uomo di circa 60 anni residente nel Lazio è stato fermato dai vigili del capoluogo di provincia.

Il fatto è accaduto sabato 11 novembre in via XXIV Maggio. Il personale del Comando di Polizia Municipale, coordinato dal Comandante Antonio Di Nardo interviene all’incrocio con via Gorizia (nei pressi del supermercato DOK) per l’investimento di una signora di circa 60 anni, che viene trasportata in ospedale per i traumi subiti. Il conducente del veicolo – come confermato dai testimoni presenti sul luogo – si dà alla fuga senza prestare soccorso alla signora accidentalmente investita.

Grazie agli immediati controlli telematici e alle capacità investigative del personale operante è stato possibile identificare il veicolo che ha provocato l’incidente e conseguentemente ad identificare il conducente.