Il Comune di Trivento pubblica l’avviso per l’assegnazione di due borse lavoro. La borsa lavoro è una iniziativa sociale che permette ai soggetti disoccupati e/o inoccupati di realizzare un percorso atto a favorire l’autostima e l’apprendimento/potenziamento di nuove e specifiche competenze lavorative per l’inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro. I beneficiari – fa sapere l’assessore alle Politiche sociali, Sandra Stinziani – svolgeranno servizio sul territorio del comune di Trivento, per quanto concerne la pulizia, la piccola manutenzione delle strade e del verde pubblico. Tutti i beneficiari, durante il periodo della borsa lavoro, riceveranno un compenso forfettario omnicomprensivo. La borsa lavoro ha una durata massima di 6 mesi con un impegno di 5 ore al giorno dal lunedì al venerdì, in base alle esigenze del Comune. La borsa lavoro non costituisce rapporto di lavoro dipendente e non si instaura vincolo di subordinazione con il datore di lavoro. E’ previsto un compenso mensile, pari ad € 400,00. Le domande dovranno essere presentate, compilando l’apposito modello in distribuzione presso il Comune oppure scaricabile dal sito internet, in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del DPR 445/2000, e consegnata a mano presso gli Uffici comunali oppure trasmessa via PEC: protocollo.trivento@pec.it – mail: segreteria@comunetrivento.it Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del 20 dicembre 2023. Per ogni uleriore informazione, si rimanda alla consultazione del sito ufficiale dell’Ente: www.comune.trivento.cb.it