In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, il movimento politico Volt, in collaborazione con il Centro Antiviolenza BeFree Molise, lancia l’iniziativa “Uno scontrino può salvare una vita”.

L’obiettivo è quello di coinvolgere gli esercizi commerciali della città per trasformare ogni scontro in un messaggio di sensibilizzazione. I commercianti di Isernia sono invitati a stampare sul retro degli scontrini il numero del Centro Antiviolenza BeFree Molise, la cui sede si trova in piazza Marconi, “trasformando un semplice atto di acquisto in un potente strumento di aiuto e consapevolezza”, spiegano i promotori. “E’ un passo significativo nella lotta contro la violenza sulle donne. In un momento in cui la solidarietà e il sostegno sono più necessari che mai, questa iniziativa rappresenta un’occasione unica per unire la comunità in un segno tangibile di impegno contro la violenza sulle donne”.