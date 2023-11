Andrea De Marco riconfermato presidente di Legambiente Molise e Giorgio Arcolesse riconfermato direttore. Si è concluso così il congresso regionale dell’associazione ambientalista dopo tre giorni di eventi su biodiversità, turismo e transizione ecologica. Presente all’assemblea conclusiva anche il presidente nazionale Stefano Ciafani. “La transizione ecologica molisana – ha detto quest’ultimo – è un tassello della riconversione ambientale dell’economia italiana. Nei prossimi 4 anni in Molise ci sarà da praticare la rivoluzione energetica e circolare, realizzare le infrastrutture per la mobilità sostenibile, le opere di fognatura e depurazione, promuovere l’innovazione produttiva in agricoltura e nell’industria. Saranno opere e impianti – ha concluso Ciafani – che potranno permettere ai giovani molisani di scegliere se restare nella propria terra e che contribuiranno a fermare la crisi climatica che continua a fare danni e a mietere vittime anche nel nostro paese”. De Marco e Arcolesse dopo la riconferma al vertice di Legambiente hanno invece commentato: “Continueremo sul percorso avviato nello scorso mandato, nell’ottica di un percorso di condivisione dei temi e degli obiettivi che avrà come base il documento congressuale oggi approvato. Auspichiamo una collaborazione attiva della politica locale perché riteniamo che fare interventi a sostegno dell’ambiente e contro la crisi climatica significhi fare politica”. È stato rinnovato anche il direttivo regionale composto da Andrea De Marco, Giorgio Arcolesse, Federica D’Amico, Alessio Gentile, Giuseppina De Castro, Valeria Papili, Giovanni Miranda, Angelo Sanzò e Paolo Fagliarone. Angelo Sanzò è stato riconfermato responsabile del comitato scientifico dell’associazione, Marilena Natilli nominata responsabile del settore scuola e formazione di Legambiente Molise, mentre Pasquale Lollino confermato alla guida del centro di azione giuridica.