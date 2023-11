ACADEMY PESCARA-CLN CUS MOLISE 7-1

Academy: Iannascoli, L. Giancaterino, Musa, Marraffa, Prospero, F. Giancaterino, Nguer, Segamiglio, Iampieri, Cerundolo.

Cln Cus Molise: Polisena, Cesare, Persichillo, Domeneghetti, Saviante, Gabriele, Oriente, Migliorini, Sabia, Pizzuto, A. Sapio, F. Sapio. All. Di Stefano

Marcatori: Segamiglio (3), L. Giancaterino, Iampieri, Marraffa, Roscia, Oriente.

Nulla da fare per il Cln Cus Molise under 19 che cade a Pescara contro l’Academy. La squadra di Antonio Di Stefano ci mette tanto impegno ma paga a caro prezzo la maggior esperienza degli abruzzesi. Al di là del risultato finale la formazione del capoluogo prosegue nel suo processo di crescita che si spera possa portare a risultati importanti nel corso del tempo. Il lavoro svolto nel tempo dalla società e dallo staff tecnico è sicuramente di valore. L’obiettivo è quello di portare il gruppo ad una crescita costante. “Abbiamo incontrato una squadra di grande valore – argomenta mister Di Stefano – che ha elementi di prospettiva e lotterà per obiettivi importanti in questa stagione. Per quanto ci riguarda questa deve essere per noi una stagione di crescita in prospettiva futura. Siamo sulla strada giusta e sono sicuro che cresceremo”.