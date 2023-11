Qualche decina di cittadini in piazza a Termoli per gridare no alla guerra. Iniziativa promossa stasera dalla sezione Anpi della città con l’obiettivo di sensibilizzare più gente possibile per sostenere il cessate il fuoco e la possibilità di tutelare la popolazione civile palestinese, sfinita dai bombardamenti e incastrata in un incubo. Non è mancata la partecipazione di qualche rappresentante di comitati e associazioni.