Crisi sempre più profonda a Termoli per il comparto delle vongolare. Prorogato almeno fino al 10 dicembre lo stop dell’attività dopo la decisione del consorzio. Nulla è cambiato nel concreto. La Capitaneria di Porto ha emesso l’ordinanza che vieta la pesca dei molluschi bivalvi, come già fatto a metà settembre e metà ottobre. Ulteriore periodo di arresto temporaneo dopo l’assemblea del Cogevo che ha deliberato a maggioranza assoluta. Un settore sempre più in difficoltà. Già da fine primavera era stato riscontrato un esteso fenomeno di morìa. Una stima dell’80 del comparto intaccato. 10 barche coinvolte, oltre 20 operatori. Diverse famiglie nella disperazione. Servono aiuti rapidi e concreti. Nella sostanza ancora nulla.