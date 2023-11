E’ stata pubblicata l’Indagine sulla qualità della vita del 2023 realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, giunta alla 25ª edizione. Per quanto riguarda i dati del Molise, Isernia, nella classifica finale si posiziona al 65esimo posto su 107 province esaminate. In materia di “Affari e Lavoro”, il Molise è fuori dalle prime dieci posizioni a maggioranza occupate da province del nord Italia. Isernia si trova al 71esimo posto. Campobasso all’80esimo. In materia di disoccupazione maschile (nella fascia di età compresa tra i 15 e i 64 anni), il Molise compare con la prima provincia, Isernia, in 79esima posizione mentre per quanto riguarda la disoccupazione femminile, Campobasso si trova al 70esimo posto.

Nel Sistema Salute Isernia è in prima posizione.