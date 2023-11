Il candidato del centrosinistra Daniele Saia è il nuovo presidente della Provincia di Isernia. Pronostici rispettati per il sindaco di Agnone, che vince grazie ai quattro voti ponderati ottenuti nei comuni di fascia D

, Isernia e a Venafro, mentre il suo sfidante, il presidente uscente candidato per il centrodestra Alfredo Ricci, vince nei piccoli comuni.

Una vittoria sul filo per il candidato del centrosinistra, la seconda per la coalizione alle provinciali dopo l’elezione di Pino Puchetti a Campobasso. “E’ stata una grande sofferenzq fino all’ultimo – le prime parole di Saia commentando il voto a Isernia e a Venafro – Non era un risultato scontato, poi ci siamo concessi questa bella emozione”.

“Noi dobbiamo rendere questa istituzione una Camera dei Comuni, aumentare il confronto tra tutti i centri della provincia di Isernia per elaborare un nuovo progetto di sviluppo di tutto il territorio” aggiunge il neo presidente di via Berta, che annuncia le prime opere: “Massima attenzione sulle tre criticità infrastrutturali del territorio, sicuramente la frana di Castelpizzuto, la Fresilia e la riapertura del Ponte Sente Longo che è un’arteria importante di collegamento con l’Abruzzo e per tutto l’Altomolise”.