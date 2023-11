Cosa c’è dietro il suicidio di Carmine Petrillo, l’uomo qualche giorno fa si è lanciato da una delle cosiddette torri, nella zona universitaria a Campobasso.

A questa domanda stanno cercando di rispondere i Carabinieri che conducono le indagini coordinate dal sostituto procuratore Vittorio Gallucci.

Ieri, l’anatomopatologo Massimiliano Guerriero, ha eseguito l’autopsia sul corpo del 40enne, su incarico della procura conferito alla presenza di Antonietta Fortunato, legale delle parti offese, moglie e familiari di Petrillo. I risultati saranno resi noti entro 90 giorni. L’esame tossicologico servirà a stabilire le condizioni psicologiche e fisiche della vittima e se avesse assunto qualche farmaco particolare.

Ma in queste ore c’è stata un’accelerazione nelle indagini e tre persone sono state iscritte sul registro degli indagati con l’ipotesi di maltrattamenti. Gli investigatori, proprio per la particolare dinamica che hanno caratterizzato le ultime ore in vita della persona deceduta vogliono fare chiarezza su tutti i punti.

I tre indagati, due dei quali residenti in Abruzzo e uno in Molise, sono difesi da Matteo Marcheggiani, del foro di Pescara e da Silvano Coromano di Campobasso.

Al momento sulla ricostruzione dei fatti trapelano pochissimi particolari, ma da quanto si è appreso i tre nomi iscritti nel registro degli indagati avrebbero avuto contatti con la vittima nell’ambiente lavorativo. Non è da escludere che Petrillo avesse avvertito qualche pressione, diventata un peso troppo pesante da sopportare.

E’ quanto vogliono stabilire negli uffici di viale Elena, dove i tre indagati potrebbero comparire per essere sentiti dal magistrato già nei primi giorni della prossima settimana.