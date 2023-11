Share on Twitter

Giornata nazionale della colletta alimentare, giunta alla sua ventisettesima edizione. Un gesto di solidarietà, attraverso la testimonianza dei tanti volontari che hanno partecipato all’iniziativa. Anche a Termoli, c’è stata tanta adesione in occasione della raccolta dei generi alimentari. Come ci ha spiegato un volontario: “Un’iniziativa nata tantissimi anni fa, i generi alimentari che raccogliamo sono a lunga conservazione, pensiamo allo scatolame, al latte, ai biscotti, agli omogeneizzati per neonati.” Un piccolo gesto che cela dietro di sé tutta la volontà di un gesto concreto.