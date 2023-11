Cani avvelenati a San Pietro Avellana, in provincia di Isernia, all’interno di una tartufaia. Le esche ed i bocconi contenenti veleno sono stati disseminati da ignoti sui terreni del paese dove vengono raccolti i tartufi: l’allarme scattato nelle scorse ore ha immediatamente fatto predisporre una ordinanza dalla sindaca del paese, Simona De Caprio, per tutelare la salute pubblica e l’incolumità degli animali, disponendo il divieto temporaneo di ingresso in un’area che include tutto il perimetro comunale, fino al confine di Ateleta e con la regione Abruzzo, per consentire la bonifica con unità cinofile antiveleno.