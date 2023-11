Ancora via 24 Maggio a Campobasso teatro di un incidente stradale con il coinvolgimento di una moto. Il motociclista in sella alla sua Harley Davidson, deve aver perso il controllo del mezzo e dopo aver urtato la prima auto, ha carambolato con altre due vetture. Il centauro ha sfondato il vero posteriore di una Panda. Fortunatamente indossava il casco e questo, con molta probabilità, gli ha salvato la vita. L’incidente a poche decine di metri dalla convergenza con via IV Novembre. A prestare i primi soccorsi alcuni passanti. Poi sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato d’urgenza l’uomo in ospedale dove gli sono state riscontrate diverse fratture. E’ ricoverato al Cardarelli in gravi condizioni.