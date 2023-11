BENEVENTO C5-CLN CUS MOLISE 9-3

(3-0 primo tempo)

Benevento C5: Lepre, Arvonio, Imparato, Bobadilla, Mallouk, Parisi, Virenti, De Crescenzo, Caliendo, Milucci, Guerra, De Figlio. All. Centonze.

Cln Cus Molise: Mariano, Bocca, Triglia, Quilez, Turek, Ferrara, Di Stefano, Migliorini, De Nisco, Di Camillo, Triglia, Cesare, Oriente. All. Sanginario.

Arbitri: Parretti di Prato e Corsini di Taranto. Crono: Sorriso di Frattamaggiore.

Marcatori: 11’30” Arvonio pt; 12’55” Morad, 16’ Bobadilla pt; 11’23” Turek, 13’09” Bocca (rig), 15’ Milucci, 15’25” Bocca, 15’35” Imparato, 16’17” Guerra, 19’20” Guerra st.

Note: ammoniti Triglia, Lepre, Ferrara. Al 10’ del primo tempo Mariano para un calcio di rigore a Bobadilla.

Nulla da fare per il Cln Cus Molise costretto alla resa a Benevento. Priva di Vinicius, Pazienza e Di Lisio, la formazione del capoluogo viene battuta dai giallorossi che continuano così a volare in seconda posizione in classifica.

La cronaca – Ci prova subito Morad con il destro, Mariano non si fa sorprendere. Giallorossi pericolosi con un calcio di punizione di Imparato che serve Bobadilla, palla al lato. E’ poi necessario un grande intervento di Mariano che con il piede stoppa il tentativo di Bobadilla ed è superlativo sulla respinta di Arvonio. Il Cln Cus Molise reagisce e De Nisco in ripartenza non trova la porta. E’ poi Quilez a impegnare Lepre che respinge di piede. Gli ospiti vogliono il vantaggio e sul rilancio di Mariano Triglia aggancia e sterza, Lepre manda in angolo. Grande chance poco più tardi per gli universitari. Triglia va via in contropiede, salta anche Lepre ma Milucci salva sulla linea. A questo punto il Benevento alza i giri del motore: lo stesso Milucci costringe in angolo Mariano. Poi la squadra di Centonze passa. Arvonio avvia la ripartenza, serve Milucci che vuole il triangolo. La sfera però finisce sul braccio di Triglia in piena area. Rigore per i padroni di casa. Sul dischetto va Bobadilla che si fa ipnotizzare da Mariano, sulla respinta Arvonio fa centro e porta avanti i giallorossi. I molisani cercano subito il pari. Bocca da fuori costringe alla respinta con i piedi Lepre. Poi Quilez con il sinistro non trova lo specchio. Tocca poi a Triglia andare alla conclusione, palla deviata in angolo. Il Benevento raddoppia con una transizione perfetta finalizzata di Mallouk. Nel finale di tempo arriva il tris giallorosso. Imparato da corner serve Bobadilla che al volo non lascia scampo a Mariano.

Nella ripresa si presenta subito il Benevento: Mallouk tiro di poco al lato. Il Cln Cus Molise opta subito per il power play. E’ Di Stefano a suonare la carica, conclusione sul palo con Turek che sulla respinta trova la risposta di Lepre. Scampato il pericolo il Benevento torna a spingere. Mallouk si mette in proprio e conclude, cuoio sul palo. Il Cus accorcia le distanze con Turek che recupera palla in pressione su Caliendo e batte Lepre. La gioia dura pochi secondi. Il tempo necessario a Bobadilla e Mallouk di confezionare la quarta rete per i padroni di casa. Poi il Cus sbaglia in uscita, il Benevento batte rapidamente una rimessa laterale e Arvonio ne approfitta mettendo a segno la quinta rete giallorossa. La sfida continua a regalare emozioni. Lepre atterra in area De Nisco e viene ammonito. Rigore per i molisani che Bocca trasforma per il 5-2. Il Benevento ristabilisce subito le distanze con un colpo di testa di Imparato servito da De Crescenzo che vale il 6-2. La girandola di emozioni prosegue: Bocca di giustezza manda la palla sul palo e poi in fondo al sacco. Siamo sul 6-3. Il Benevento resta in controllo del match e chiude la pratica. Milucci e Guerra aumentano il divario in favore dei padroni di casa. Sull’8-3 De Crescenzo colpisce il palo e Turek si vede respingere il tiro da posizione favorevole. E’ poi Mariano a chiudere lo specchio a De Figlio. Nel finale è Guerra a fissare il parziale sul 9-3.