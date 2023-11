Ritrova l’atmosfera del ‘Montini’ ed il calore del pubblico amico del capoluogo di regione il gruppo degli EnergyTime Spike Devils Campobasso. I ‘diavoletti’ affidati a Mariano Maniscalco – per la settima giornata – vanno ad ospitare sul proprio rettangolo di gioco la Comcavi Volley Meta di Piano di Sorrento, sestetto ad alta matrice giovanile penultimo della classe con soli tre punti all’attivo ed un solo successo in sei gare, quattordici lunghezze in meno dei rossoblù, sempre a segno nei confronti disputati.

«Da parte nostra – spiega alla vigilia il trainer dei rossoblù Mariano Maniscalco – dobbiamo proseguire in quello che è il nostro percorso senza guardare alla graduatoria dei nostri antagonisti. Non occorre dare nulla per scontato e ne sa qualcosa, ad esempio, il Gioia del Colle che ha quasi compromesso una stagione per lo stop con il Modugno. Da parte nostra, e lo abbiamo dimostrato in più di una circostanza, anche domenica scorsa a Pozzuoli, siamo sempre particolarmente attenti sotto tutti gli aspetti».

Sull’altro fronte, l’ensemble sorrentino è formazione «giovane, al pari di Marino e Fenice Roma. Un sestetto – aggiunge il tecnico forte della sua opera di scouting – che gioca in maniera spensierata, cercando di trovare la giusta via per la salvezza. Hanno costretto al tie-break Pozzuoli in esterna, segnale delle qualità non indifferenti del gruppo».

Dalla sua, il team campobassano è in buone condizioni di salute e non ci sono problematiche fisiche da segnalare. Tatticamente, invece, grande attenzione – sul versante rossoblù – sarà dedicata alle proprie peculiarità. «Dovremo concentrarci – chiosa Maniscalco – sul cambio palla e sulle nostre uscite, aspetti che avevo già evidenziato con Pozzuoli e che saranno fondamentali anche in questa circostanza». Con primo servizio fissato domani pomeriggio – sabato 18 novembre – a partire dalle ore 18, la sfida tra campobassani e sorrentini sarà diretta dall’irpino Guido Ventre e dal salernitano Ruben Cioffi.