Massimo Temussi, presidente e AD di Anpal Servizi, ha incontrato ieri, 16 novembre, l’Assessore al Lavoro della Regione Molise, Gianluca Cefaratti, il Direttore del III Dipartimento Claudio Iocca e il Direttore dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro Vincenzo Rossi alla presenza del Responsabile d’Area Cosimo Prisciano e del referente regionale per la programmazione Nino Cordisco di ANPAL Servizi.

Al centro del confronto il tema del futuro delle Politiche Attive del Lavoro e la necessità di unire e consolidare le forze per cogliere tutte le opportunità offerte dal PNRR e dal programma GOL con l’obiettivo di promuovere un sistema avanzato di servizi e di politiche del lavoro rispondenti alle peculiarità del territorio, a beneficio dei cittadini e delle imprese.

Il Presidente Temussi ha ribadito il pieno sostegno di Anpal Servizi alla Regione Molise per “elaborare un documento programmatorio utile a consolidare attività, ruoli, obiettivi e tempi di realizzazione”. Ha poi aggiunto che lo sforzo è congiunto, attraverso il potenziamento dei servizi per l’impiego, della formazione professionale e del raccordo tra mondo della scuola e mondo dell’impresa.

L’assessore Regionale Cefaratti ha apprezzato e condiviso l’approccio operativo in un momento particolare nel quale ci sono tanti obiettivi da perseguire e rispetto ai quali la Regione Molise si pone in modo propositivo e nella consapevolezza “di essere al via di una stagione nuova”. Ne sono testimonianza le accelerazioni date negli ultimi mesi ad una serie di processi operativi, compreso il percorso che porterà al potenziamento dei Centri per l’Impiego attraverso l’immissione di nuove risorse umane.

Il Direttore del III Dipartimento Claudio Iocca conferma che c’è stata una decisa accelerazione nelle procedure di selezione del personale da immettere all’interno dei Centri per l’impiego proprio per superare la criticità di carenza di operatori, una questione sottolineata anche dal Direttore dell’Agenzia Regionale Molise lavoro Vincenzo Rossi.

Il presidente Temussi ha rilanciato anche in merito alla possibilità di prevedere un eventuale potenziamento del gruppo di lavoro regionale di ANPAL Servizi laddove dovessero emergere ulteriori esigenze espresse dall’amministrazione regionale, rinnovando l’impegno a perseguire le attività di supporto ai CPI e alla Regione – Settore Lavoro, Formazione e gestione delle crisi.

L’incontro si è concluso con un invito reciproco a continuare sulla strada della piena collaborazione all’interno di un percorso complesso ma con uno scenario ricco di opportunità.

Temussi ha poi incontrato i dipendenti dell’agenzia della sede Molise, illustrando le nuove sfide che la nascente Sviluppo Lavoro Italia sarà chiamata ad affrontare e ascoltando le aspettative di ciascuno.