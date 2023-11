Share on Twitter

degli scioperi più controversi della storia repubblicana, se non quello più controverso, si è svolto questa mattina in decine di piazze italiane. Tra queste, in Molise, quella di Campobasso. Sono stati molti i lavoratori e i pensionati che hanno risposto alla chiamata di Cgil e Uil. Dai sindacati ribadite le critiche alla manovra economica del Governo.

Anche dalla Uil vengono mosse critiche all’azione del Governo e avanzata la richiesta di interventi concreti in favore delle fasce più fragili della società.