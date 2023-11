Nella prima tappa della Molise Winter Tour di Isernia l’H2O Sport Campobasso conferma il suo ottimo avvio di stagione andando a conquistare ben 16 medaglie con i suoi esordienti. Nella categoria esordienti A Ivan Rinaldi vince i 50 rana in 37”60 ed è d’argento nei 200 misti chiusi in 2’46”40. Doppia medaglia d’argento per il compagno di squadra Vittorio Cianciullo nei 100 dorso (1’15’’80) e nei 200 stile libero, gara nella quale ha fermato i cronometri a 2’29”20. Sul secondo gradino del podio sale anche Asia Amore nei 100 dorso coperti in 1’23”40. Per lei c’è anche un bronzo nei 50 stile libero 32”50. Applausi anche per Sabrina Gabrielli che nei 50 rana ferma i cronometri a 39’’70, crono che le vale la seconda piazza. La stessa posizione la ottiene Julian Di Giacomo nei 100 farfalla terminati in 1’19”30. Terza piazza per Emma Felicia De Felice nei 50 rana che con il tempo di 43”50 si mette al collo la medaglia di bronzo. Ai piedi del podio si piazzanoNichole Di Lena nei 200 farfalla e Sofia Sciulli nei 50 rana, Giulia Metta nei 100 dorso, Piermario Paolantonio nei 200 misti, Jacopo Bosco. Argento per la stafetta 4×50 mista con Vittorio Cianciullo, Sabrina Gabrielli, Julian Di Giacomo e Asia Amore conclusa con il tempo di 2’18”90.

Nella categoria esordienti B Nicole Verretti fa la voce grossa nei 50 rana coperti in 49”50 e chiude al secondo posto nei 50 stile libero con il riscontro cronometrico di 36”40. Terza piazza finale per Alessio Cianciullo nei 100 farfalla (1’34”00) e 50 rana 43”50 così come per Federica Marchetta nei 50 stile libero chiusi in 42”netti. Hanno fatto bella figura chiudendo al quarto posto Silano Abigail nei 50 rana e Luigi Lorenzo Caruso nei 100 farfalla, così come Francesco Gianfagna nei 50 rana. Argento per la staffetta 4×50 mista composta da Nicole Verretti, Matteo Iasci, Alessio Cianciullo e Federica Marchetta con il crono di 2’53”10.