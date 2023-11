Conoscere le regole e i propri diritti per non finire arenati nelle paludi dell’illegalità. È questo lo scopo dell’accordo firmato oggi in prefettura ad Isernia tra caritas, Curia e governo cittadino. EduCare Legale è un gioco di parole, per educare e prendersi cura dei richiedenti asilo e più in generale dei migranti che vivono a Isernia e in provincia.

Vivono situazioni al limite della legalità gli stranieri presenti sul territorio isernino, spesso si trovano a gestire problematiche relative alle vessazioni oppure a incappare in errori al limite della legalità. Ecco perché con la sigla di questo accordo si forniranno conoscenze e capacità autocritiche ai migranti che ancora non conoscono le leggi e la Costituzione Italiana.