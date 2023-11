Dovrà pagare una maxi multa da 8.500 euro un uomo di Belmonte del Sannio, sorpreso dai carabinieri forestali della provincia di Isernia a cercare tartufi bianchi in località La Crocetta, nel Comune di Capracotta. La scoperta durante l’attività di controllo sul territorio messa in campo a tutela di una risorsa pregiata come è quella del tartufo. I carabinieri lo hanno trovato sprovvisto del tesserino di idoneità, rilasciato dalla Regione. Tra l’altro, dai controlli eseguiti è risultato che l’uomo era già stato sanzionato, alcuni mesi prima, per la stessa violazione. In quell’occasione era stato bloccato nel territorio di Agnone mentre esercitava la ricerca con l’impiego di tre cani, uno dei quali non risultava iscritto all’anagrafe canina regionale. La legge in materia, tra l’altro, stabilisce un massimo di due cani. Una situazione tale da indurre i carabinieri forestali ad elevare la maxi sanzione pecuniaria. Un risultato importante, quello portato a termine dai militari di Isernia che controllano in maniera capillare il territorio di competenza. Controlli che saranno ulteriormente intensificati. La raccolta di funghi e tartufi, qualora effettuata senza l’osservanza delle norme previste, può creare danni all’integrità degli ecosistemi perché svolgono un ruolo importantissimo per le piante con cui crescono a stretto contatto e che verrebbero messe a rischio dalla raccolta illegale ed indiscriminata.