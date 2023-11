Sarà la giornata degli incroci pericolosi per l’alta classifica cominciando da Chieti Sambenedettese passando per Campobasso Fossombrone fino a L’Aquila Avezzano. Qualcuno lascerà punti per strada, domenica pomeriggio la classifica, oggi virtuale, avrà comunque una fisionomia diversa.

Il Campobasso ha salutato Corvino anche prima della riapertura delle liste. Il giocatore che aveva ricevuto anche le proposte di Barletta e Nardò, si è accasato al Casarano in serie D. La società ha fatto un ragionamento semplice: un pezzo costoso dell’organico che fa tre gol in undici partite aggiunge pochissimo. Un grazie sentito a De Filippis, per fortuna oggi fuori dai ranghi ma dopo aver perpetrato dei disastri. É intervenuto il neo ds Filipponi che ha ribadito le intenzioni di voler lottare per il primato e che la separazione è stata un bene per entrambe le parti; la società lavora per un paio di innesti in attacco a stretto giro. L’operazione appare necessaria per un fatto proprio quantitativo. Entro questa domenica non arriverà nessun volto nuovo; Ioio ad oggi appare un difensore in uscita, mentre pare sia stato escluso dagli allenamenti di rifinitura sia quest’ultimo che l’attaccante Ripa. Se cosi fosse, le pedine a disposizione di Pergolizzi per domenica sarebbero Lombari, Di Nardo e Abreu. Davvero un attacco ridotto all’osso.

Sarà molto sentita la sfida dell’Angelini fra Chieti e Samb, la seconda contro la prima. Ormai i teatini non possono piu’ nascondersi; vogliono concorrere per il primato e puntano a battere una Samb che appare in gran salute. L’Aquila Avezzano con i rossoblu di casa che hanno tutta l’intenzione di stoppare la marcia avezzanese fatta di quattro vittorie consecutive.

Senigallia in netta ripresa; nelle Marche ecco il Sora di Campolo. Notaresco in casa del Monterotondo che deve provare a fare qualcosa in piu’ in casa propria, mentre domenica sulla panchina del Fano siederà Alberto Rondina, il vice dell’esonerato Scorsini. Si vocifera che la prossima settimana possa essere ingaggiato Francesco Farina, fresco di esonero dall’Andria. La lnd consente ai tecnici esonerati di allenare altrove qualora la società militi in un altro girone. Termoli Riccione è una chiamata importante per i giallorossi, gli ultimi dopo Campobasso e Vastogirardi ad aver cambiato tecnico in corsa. Oggi nessuna delle tre molisane ha in panchina il tecnico opzionato d’estate. Di contro ci sarà un Riccione che almeno sulla carta non appare avversario irresistibile. Roma City Tivoli parla decisamente a favore dei padroni di casa. Il Tivoli prova ad affidarsi anche alla cabala. Fc Matese Vastogirardi vede due squadre che vivono due momenti distinti ma con gli stessi obblighi di classifica. Vincere vale come imperativo categorico per Urbano e Marmorini con quest’ultimo che ha una partita in meno. Il Matese vuole provare a tornare la squadra difficile da battere a Piedimonte, il Vastogirardi ha incamerato i primi punti esterni nel derby di Termoli. Al Ferrante spetterà l’esito finale.