Ottava giornata in A1 e A2 elitè, nel massimo torneo nazionale l’Italservice Pesaro cerca conferme tra le mura amiche contro lo Sporting Sala Consilina. La squadra di Scarpitti, dopo il successo contro il Ciampino, ha la possibilità di scavalcare proprio il team campano e salire in zona play off. Non vuol smettere di sognare il Genzano, i laziali trascinati dalle prestazioni di Barrichello e Caruso occupano il secondo posto in graduatoria. La matricola terribile farà visita al Treviso, terz’ultimo con soli cinque punti ottenuti in sette giornate.

Dopo la sosta prevista dal calendario, torna in campo il Cus Molise, questa sera alle 20.30 nella tana del Benevento. Sfida davvero improba per la squadra di Sanginario, ultima in classifica con due punti, al cospetto dei giallorossi attualmente al secondo posto. Condizione complicata per il Cus Molise, manca ancora il primo successo stagionale e la squadra ha palesato diverse difficoltà in questo avvio di stagione. Appare chiaro dover rinforzare la rosa, servono un paio di elementi di spessore per mantenere la categoria. Il primo obiettivo è risalire la graduatoria e abbandonare l’ultimo posto che equivale alla retrocessione diretta. In A2 elitè, saranno solo due le società per ogni girone a dover scendere in A2. In buona sostanza, l’ultima retrocede, mentre la penultima e la terz’ultima si sfideranno nell’unico play out previsto. Anche se siamo appena all’ottavo turno, il Cus Molise accusa 4 lunghezze dalla coppia Canosa – Cesena. È presto, c’è tempo per modificare lo stato delle cose, a partire da domani, proprio in queste sfide così difficili la squadra di Sanginario è riuscita a sorprendere nel passato.

Passiamo al torneo di serie B dove si gioca la sesta giornata. Sfida fondamentale per lo Sporting Campobasso atteso in provincia di Salerno dal Futsal San Marzano. I campani sono a quota cinque punti, frutto di una vittoria e due pareggi, una squadra che in casa riesce ad esprimersi nel migliore dei modi. I campobassani hanno finalmente ottenuto il primo punto in serie B, ora è tempo di cercare la prima vittoria. Il periodo di apprendistato è terminato, in questo momento servono prestazioni concrete per sbloccarsi definitivamente. Certo, la salvezza va costruita alla Palestra Sturzo, al contempo serve qualche colpaccio esterno per migliorare la classifica e risalire la china. Tutti gli elementi della rosa sono stati chiamati in causa da mister Pietrunti, un ottimo segnale per un gruppo che ha bisogno della massima coesione per cambiare definitivamente passo.