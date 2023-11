Sul programma Rai “Nuovi eroi” Maria Mastroiacovo presidente dell’associazione Cielo e Terra di Trivento. È andato in onda ieri, sulla terza rete Rai, il programma che ospita i cittadini insigniti dal Presidente Sergio Mattarella, con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ospite della puntata, Maria Mastroiacovo presidente dell’associazione di volontariato “Cielo e Terra” che gestisce il centro diurno disabili “Raggio di Luce” di Trivento. Lo scorso mese di marzo, Mastroiacovo ha ricevuto il prestigioso riconoscimento presso il Quirinale, con questa motivazione: “per il suo impegno a favore dell‘inclusione sociale attraverso una corretta informazione alle famiglie con persone disabili e l’inserimento scolastico e professionale di questi ultimi”. Durante la trasmissione, Maria Mastroiacovo ha raccontato la sua vita dedicata agli altri, le motivazioni che l’hanno portata all’apertura del Centro, del suo rapporto speciale con la sorella affetta da sindrome di down. Il Centro “Raggio di luce” è stato aperto, con non pochi sforzi, nel mese di marzo 2011. Ospita una media di 20 utenti, provenienti dall’intero territorio. Attualmente è a carattere diurno, le molteplici attività laboratoriali e ricreative vengono svolte dalle ore 8.00 alle ore 14.00. L’obiettivo è quello di attivare un servizio mensa, per poter protrarre l’orario delle attività anche nel pomeriggio.