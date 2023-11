La cornice è stata decisa e individuata. Ora però, bisogna completare il quadro. Il Partito Democratico ha scelto di far partecipare chiunque sia in possesso del titolo di elettore al voto per individuare il prossimo segretario regionale. Primarie aperte, dunque, fissate come si era ampiamente detto domenica 17 dicembre.

L’assemblea del Pd ha anche adottato lo Statuto e un regolamento.

Quella dello Statuto – ha sottolineato il segretario uscente Vittorino Facciolla – è una novità assoluta per disciplinare le regole e la struttura del partito. Con il regolamento – ha poi spiegato Facciolla – vengono scritte le modalità con cui si andrà al Congresso regionale.

Un’eventualità che tutte le componenti stanno in realtà tentando di evitare per trovare una quadra su un solo nome ed evitare così il ricorso alle primarie.

Un segretario condiviso al quale andrebbero poi affiancati i dirigenti, possibilmente senza scossoni e senza una conta che potrebbe rendere più profondi i solchi che negli ultimi anni hanno creato polemiche e divisioni interne.

I maggiorenti Dem sono al lavoro per ricucire quelle divisioni e cercare la strada del nome unitario con una terna: Caterina Cerroni, Carlo Veneziale e Ovidio Bontempo.

Questi ultimi due hanno sostenuto Bonaccini nella corsa alla segreteria del Nazzareno, mentre la Cerroni ha condivo con la Schlein il percorso che ha portato fino alla vittoria delle primarie.

Ma in Molise lo scenario è più complesso di ciò che appare e stando alle fonti interne al Pd non è detto che la bilancia penda alla fine dal lato più pesante.

Il 25 novembre scade il termine per presentare le candidature alla segreteria regionale. Entro la fine della settimana, e le provinciali di Isernia potrebbero essere uno snodo importante, si capirà se tutti i tasselli sono andati a posto e il popolo del partito democratico eviterà il ricorso alle urne.