“In qualità di Commissario Regionale della Lega Molise per Salvini Premier, comunico che a seguito della nomina a vice presidente della provincia di Campobasso del consigliere Alessandro Pascale, mai condivisa con il partito e contraria alla linea politica di coalizione del partito stesso, sentita la Segreteria Nazionale e rilevata la violazione nella specie di regole ben precise dello Statuto, Pascale è stato oggetto di provvedimento di espulsione dal partito”. E’ quanto annuncia Michele Marone.

“Nel contempo – prosegue – è stato nominato nuovo responsabile provinciale di Campobasso Alberto Tramontano, Consigliere e Capogruppo della Lega al Comune di Campobasso.

Peraltro, ci preme sottolineare che alle recenti elezioni del presidente della provincia di Campobasso la Lega in maniera compatta ha votato e fatto votare Orazio Civetta, ovvero il candidato di centro destra e ciò coerentemente sia alle decisioni della coalizione e sia alla conseguente linea politica dettata dal partito. La vice presidenza, quindi – conclude il commissario -, non è della Lega, bensì si tratta di una nomina ricevuta da Pascale a titolo prettamente ed evidentemente personale”.