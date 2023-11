Share on Twitter

Share on Facebook

Sequestrati in Comune a Casacalenda gli atti riferiti alla palestra della scuola primaria del paese, crollata durante l’ondata di maltempo del 2 novembre scorso. La conferma arriva dal sindaco del paese Sabrina Lallitto. I dipendenti del Municipio si sono messi a disposizione dei militari nella giornata di ieri alla ricerca della documentazione inerente anche l’iter amministrativo relativo alla realizzazione della struttura sportiva collegata da un corridoio alla scuola. I faldoni requisiti partirebbero dal 2004, sin dal finanziamento pervenuto coinvolgendo gli anni successivi relativi alla edificazione della palestra. I Carabinieri sono al lavoro nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Larino all’indomani del collasso di due delle pareti dell’impianto a causa delle forti raffiche di vento. “Abbiamo consegnato la documentazione – dichiara il sindaco di Casacalenda all’Ansa -. Ci siamo messi a disposizione. E’ nostra intenzione capire se esistono delle responsabilità in quanto accaduto”. Il primo cittadino ribadisce la gravità dei fatti e sottolinea: “è accaduto di notte e fortunatamente non c’era nessuno ma si è corso un grosso rischio. Ora bisogna capire e chiarire”.