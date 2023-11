La escalation di furti in Molise, in particolare a Campobasso e nell’hinterland, ha spinto il senatore di Fratelli d’Italia, Costanzo Della Porta, a scrivere al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Nella lettera inviata ha sollecitato la discussione della interrogazione presentata lo scorso 18 luglio, proprio sul fenomeno dei furti di auto, in negozi e soprattutto nelle abitazioni. “Una situazione che – ha scritto Della Porta – adesso è persino peggiorata rispetto a questa estate, tanto che a Campobasso è stata avviata anche una raccolta firme per chiedere ulteriori misure di sicurezza”. Il senatore, quindi, ha reiterato la richiesta di provvedimenti urgenti a tutela della popolazione molisana, nei modi e termini più opportuni. “Obiettivo precipuo – ha rimarcato – è quello di garantire, al territorio molisano, l’invio di uomini e mezzi per fronteggiare il grave fenomeno dei reati predatori”.

Intanto, nel capoluogo, il comitato di quartiere contrade San Giovanni, Limiti e strade confinanti, le associazioni il polese che rinasce e citta’ del feudo si sono riuniti in Assemblea e hanno avanzato alcune richieste al Comune: predisporre un progetto di sicurezza urbana; utilizzare subito i Vigili urbani per attivare un servizio di attento controllo del territorio 24 ore su 24; valutare la possibilita’ di utilizzare i beneficiari del reddito di cittadinanza e/o lavoratori socialmente utili per piantonamenti non armati così da allertare e informare in tempo reale le forze dell’ordine. Altre richieste quelle di predisporre un progetto immediato di video sorveglianza nelle contrade e in periferia e se i fondi non ci sono chiedere ai parlamentari di attivare le procedure necessarie per rifinanziare. Ancora illuminare adeguatamente tutte le contrade e pulire eventuali luoghi che potrebbero essere nascondigli per malfattori; elaborare un progetto di controllo di vicinato.