Un museo all’aperto, Centro culturale e turistico per riqualificare territorio. E’ ‘TerraCielo’, progetto nato con l’intento di riqualificare e valorizzare il territorio comunale di Macchia di Isernia.

Mira a diventare un centro attraente in ambito culturale e turistico e sarà composto da sculture e opere d’arte che nel corso degli anni andranno a completare la valorizzazione paesaggistica. Come prima installazione è stato scelto il ‘Terzo Paradiso’, simbolo ispirato all’opera di Michelangelo Pistoletto. Nei prossimi mesi seguiranno bandi e concorsi creativi che coinvolgeranno principalmente giovani artisti dal Molise, ma anche italiani ed europei. L’ideazione e la gestione del parco delle sculture all’aperto per il biennio 2023-2024 è stata affidata all’Associazione culturale ‘SM’ART-L’arte sm!’, che da anni si occupa dell’organizzazione di eventi di carattere culturale e artistico. “L’idea – spiega il sindaco, Giovanni Martino – nasce dalla volontà di coniugare natura e arte in un unico progetto concepito con l’intento di proporre una modalità alternativa di forma di tutela, promozione e valorizzazione del nostro patrimonio ambientale offrendo una visione sulle potenzialità dei nostri luoghi e favorendo il definirsi di una diversa e più ampia coscienza ambientale.TerraCielo, inoltre, è un’idea da sviluppare collettivamente: comunità locali, cittadini, artisti e cultori d’arte saranno chiamati a partecipare attivamente ai processi di realizzazione ed allestimento del museo”. L’inaugurazione sabato prossimo 18 novembre alle ore 10.