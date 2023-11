Sei chilometri di tubature ormai vecchie, da sostituire, che in questi giorni stanno ricordando alla cittadina di Isernia quanto sia fragile l’intera rete della bassa pressione del gas che si snoda nel sottosuolo del capoluogo di provincia.

Le perdite segnalate nel weekend in alcuni punti centralissimi, prima in Via Casale e poi in largo Maddalena, hanno fatto spuntare i primi canteri per le strade di Isernia.

Scene che sono soltanto il prologo di quanto avverrà il prossimo anno: nel 2024 infatti ci saranno nuovi cantieri in tutta la città per la sostituzione dei sei chilometri di tubi ormai logorati. L’impianto della bassa pressione del gas che dalla periferia insiste fino al centro della città pentra risale ai primi anni Ottanta. E la Due I Rete gas ha avviato una gara d’appalto in fase di assegnazione per la sostituzione delle vecchie tubature. Nessun allarmismo, assicurano intanto i tecnici dell’azienda: le fughe di gas dalla rete di bassa pressione registrate in questi in giorni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni.