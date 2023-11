Con l’emergenza furti a Campobasso scoppia anche un’altra emergenza, quella dei cittadini che provano a farsi giustizia da soli, spesso coinvolgendo persone completamente estranee ai fatti che finiscono alla gogna sui social e che rischiano anche di essere aggredite. E’ quanto accaduto nelle ultime ore in città dove è diventato virale sui social e sulle chat di Whatsapp un video, che ha avuto migliaia di condivisioni, e nel quale tre persone vengono indicate come quelle che stanno compiendo i furti in città. Si tratta invece di persone completamente estranee alle scorribande di questi giorni e finite nel tritacarne della rete come ha spiegato Giuseppina Zicolella, presidente del centro migranti il Geco di Campobasso, la struttura che ospita le persone riprese nel video. “Sono persone perbene – ha detto – che non hanno nulla a che fare con i fatti di queste ore e che tra l’altro hanno anche problemi di salute. Abbiamo denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine”. E proprio le stesse forze dell’ordine hanno smentito il coinvolgimento delle persone in questione nei furti avvenuti in città.