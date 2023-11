Share on Twitter

Share on Facebook

Questa sera a “Chi l’ha visto?” l’intervista alla madre del triventino scomparso Emiliano Civico. Andrà in onda questa sera, 15 novembre 2023, l’intervista alla madre di Emiliano Civico, il cittadino di Trivento scomparso lo scorso 24 maggio. Le telecamere del noto programma di Rai 3, sono arrivate nel centro trignino il 4 novembre per riaccendere i riflettori su un caso ancora irrisolto. Prima di intervistare la madre di Emiliano Civico, presso la propria abitazione accompagnati dal sindaco Pasquale Corallo, i giornalisti della trasmissione condotta da Federica Sciarelli hanno voluto sentire anche il parere di alcuni cittadini. Dunque, appuntamento per questa sera, con il programma “Chi l’ha visto”, con inizio alle ore 21.20, sulla terza rete pubblica.