In Molise l’80,5% di bambini e adolescenti tra i 6 e i 17 anni utilizza internet tutti i giorni e lo fa soprattutto attraverso lo smartphone (più alta rispetto alla media nazionale, che è del 73%). In Italia il 65,9% usa lo smartphone tutti i giorni, in Molise la percentuale raggiunge il 75,6% ed è la seconda regione con il tasso più alto, dopo la Basilicata. Si abbassa sempre di più l’età in cui si possiede o utilizza uno smartphone, con un aumento significativo di bambini tra i 6 e i 10 anni che utilizzano il cellulare tutti i giorni dopo la pandemia: nelle regioni del Sud la percentuale è passata dall’28,3% al 42,8% tra il biennio 2018¬-19 e il 2021¬-22. Questi alcuni dei dati della 14esima edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia, dal titolo “Tempi digitali”, diffusi oggi da Save the Children in vista della Giornata mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che si celebra lunedì 20 novembre.

Per quanto riguarda la connettività, le famiglie con accesso alla banda ultra larga a fine 2022 erano il 52% (dato significativamente aumentato rispetto al 2016, quando erano appena l’8%), con differenze territoriali importanti. La rete ultraveloce con fibra fino all’abitazione raggiunge il 65% delle famiglie nella provincia di Campobasso e il 58% nella provincia di Isernia. Le famiglie ultraconnesse con accesso alla fibra FTTH (fino all’abitazione) rappresentano il 10% nella provincia di Campobasso e meno del 2% nella provincia di Isernia.

Tra gli 11 e i 13 anni sono in aumento gli atti di cyberbullismo: in Molise gli adolescenti vittime di questi episodi sono il 13%. L’Atlante di Save the Children evidenzia anche che in Molise le ragazze e i ragazzi che mostrano un uso problematico dei social media sono il 13,8%, maggiore della media nazionale del 13,5%. Sono soprattutto le ragazze a soffrirne e l’età più critica è quella dei 13 anni. Per quanto riguarda, invece, i videogiochi, in Molise il 23,1% dei giovani tra 11 e 13 anni ne fa un uso problematico (in linea con la media nazionale, 24%): qui sono però i ragazzi ad essere più esposti.

In Italia è in crescita il numero di ragazze e ragazzi obesi o in sovrappeso, soprattutto al sud, dove è maggiore anche la percentuale di 6-17enni che usano il cellulare tutti i giorni mentre in Molise la percentuale di adolescenti di 11, 13 e 15 anni in sovrappeso o obesi è del 25,5%, superiore alla media nazionale (22,6%). Sul fronte della ‘scuola digitale’, secondo le stime, guardando alla percentuale di scuole con la banda ultra larga, il Molise ha il 61% di scuole connesse sul totale delle sedi scolastiche mentre è la Puglia a guidare la classifica con l’85,6%, fanalino di coda la Sardegna.