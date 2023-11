Per ora sembrano inafferrabili. Al primo piano di via Tiberio, l’allerta è massima e lo stesso questore Vito Montaruli, interpellato da Telemolise, ha spiegato che per contrastare l’emergenza dei furti in città sono state rafforzate le pattuglie, anche con personale in borghese.

E’ quasi certo, ha aggiunto il questore, che si tratta di ladri specializzati in questo tipo di crimine. Le indagini portano in provincia di Foggia, in prima battuta, ma non si esclude la presenza di malviventi provenienti dalla Campania.

I cittadini, ha tenuto a precisare Montaruli, lascino perdere video e inseguimenti fai da te. Molto meglio avvisare la Polizia o i Carabinieri.

Dei video circolati in queste ultime ore in rete, gli investigatori ritengono attendibili solo quello in cui si vedono alcune persone camuffate che tentano di arrampicarsi su una palazzina.

Una caccia all’uomo che non produce risultati ma che invece sta creando confusione e rischia anche di intralciare le indagini, dicono negli ambienti di via Tiberio.

Sulle tracce dei malviventi si stanno muovendo anche i Carabinieri, in continuo contatto con la Polizia. E proprio i Carabinieri nella serata di ieri hanno messo in fuga i ladri in via Trento dove è stata presa di mira questa villa. I ladri sono scappati nelle campagne di Mascione. Segno evidente che si tratta di persone di fuori regione, come ha ribadito il prefetto di Campobasso Michela Lattarulo.