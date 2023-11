La Tintilia del Molise nella lista dei 100 migliori vini al mondo Il Wine Spectator, la più autorevole delle pubblicazioni del settore vinicolo sul panorama internazionale, con un incredibile numero di lettori, pari a 3 milioni di amanti del vino, ha stilato la lista dei “TOP 100 2023”, i vini più entusiasmanti, delle migliori Cantine e delle migliori annate al mondo. Accanto ai blasonati Bordeaux, agli importanti Cabernet e Chardonnay californiani ai Sauvignon Blanc della Nuova Zelanda, ai Pinot neri della Sonoma Coast agli “italianissimi” Brunello di Montalcino di Argiano e Taurasi Aglianico di Mastroberardino, alla posizione N° 75 troviamo La TINTILIA COLLE CERVINO 2019 di CATABBO! E’ la prima volta che il Molise ed un vino molisano entrano a far parte di una selezione di tale importanza e, per giunta, a livello mondiale!

Inoltre dalla collaborazione tra il Wine Spectator e Vinitaly nasce OPERA WINE, l’evento-simbolo che celebra il vino italiano per eccellenza al mondo e che proprio ieri, in occasione del “wine2wine” a Verona ha svelato i nomi delle 130 Cantine che saranno protagoniste del prestigioso tasting , che ad aprile 2024, vedrà la presentazione dei vini icona di tutte le Regioni italiane. Il Molise sarà ancora una volta rappresentato da Catabbo Cantine e dai suoi Cru’ di Tintilia. La pubblicazione americana non è, però, la sola a reputare la Cantina di San Martino in Pensilis” l’Effige” della Tintilia. James Suckling, uno dei più autorevoli ed influenti critici enologici al mondo ne parla così: “Ottima energia e chiarezza” nei Cru’ di Tintilia Catabbo, conferendo punteggi di notevole caratura.

Spostandoci sul panorama italiano, ecco i riconoscimenti ottenuti nell’ultimo anno:

5 Grappoli Bibenda 2024 : Vincè Tintilia Riserva

Top 300, doppia corona e 4 star Vini Buoni D’Italia: Tintilia S

4 Viti Vitae Guida AIS: Tintilia S