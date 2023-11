Per il Campobasso giornata di doppia seduta: Pergolizzi ha ripristinato le sedute in palestra mattutine, pomeriggio trasferimento sul campo. Si prospetta un periodo abbastanza ricco di impegni: da domenica prossima diciannove al tre dicembre, cioè in quattordici giorni cinque partite, quattro di campionato ed una di coppa, tre a Selvapiana e due fuori. Periodo pieno di gare con il mercato che è alle porte e la sensazione comune che questo Campobasso avrà un volto nuovo dopo la finestra dicembrina. La società aveva in animo di intervenire sull’organico in maniera anche corposa a patto che la squadra si trovasse nel cosiddetto gruppone. Le condizioni ad oggi sembrano esserci tutte. Le convocazioni del tecnico lasciano trasparire gli orientamenti: domenica sono usciti dalla chiamata dell’allenatore Ioio, Ripa e Delgado che, dunque, potrebbero rientrare i calciatori in uscita. Pergolizzi lavora anche su altri aspetti, non solo quello fisico, un tallone d’achille che il Campobasso si trascina, ma anche su quello mentale: il tecnico chiede ai suoi di iniziare le partire in maniera piu’ aggressiva diversamente da domenica dove era stato il Vastogirardi la squadra decisamente piu’ in palla. Il tutto in attesa del ritorno al gol del miglior Corvino che dalla sua ha tutte le potenzialità per fare bene, ma i numeri dicono che è fermo a tre gol concentrati fra la prima e la seconda giornata. Il Fossombrone è stato o forse è ancora una sorpresa del girone con i suoi diciassette punti in dieci partite ed il quinto posto. Non solo: mister Fucili può fare leva sulla migliore difesa del girone F insieme a quella del Chieti. Solo sei i gol al passivo. Tredici quelli segnati in undici partite fanno una media di poco superiore al gol ogni gara.



Termoli – Riccione sarà la prima al “Cannarsa” di mister Carnevale dopo il pareggio a Notaresco che può essere inquadrato come un buon risultato. In casa, però, il Termoli è obbligato a fare qualcosa in piu’. Di fronte ci sarà un Riccione che domenica è stato capace di spaventare il Chieti prima di subire il pareggio e la rimonta.

Il quasi derby Fc Matese – Vastogirardi vede due situazioni altrettanto delicate: i casertani non vincono dal quindici ottobre ( 3-2 al Roma City), dall’altra parte c’è un Vastogirardi ritrovato, che corre e fa punti sotto la cura Marmorini. In difesa tornerà Ruggieri, sulla destra potrebbe essere riproposto Caon che bene ha fatto nello scorcio di gara contro il Campobasso. Vietato sbagliare per Urbano e Marmorini che oggi hanno gli stessi punti in classifica. Una sconfitta potrebbe significare sprofondare nei bassifondi.