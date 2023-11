Novembre è il mese dedicato alle iniziative di sensibilizzazione per il cancro del polmone. Anche quest’anno il Comune di Termoli, illuminando di bianco il Municipio, si schiera al fianco di “Alcase Italia Odv – per la lotta contro il cancro del polmone” e per tenere alta l’attenzione sulle problematiche correlate ad una delle malattie che, annualmente, affligge migliaia di persone e che viene solitamente ancorata al “Marchio negativo del fumatore” e “Della incurabilità”.

Lo scorso anno sono stati 206 i Comuni italiani che con un piccolo gesto hanno deciso di partecipare a questa iniziativa.

“Illumina novembre” è giunta alla nona edizione proprio per cercare di aumentare le prospettive di guarigione dal cancro al polmone.

Alcase Italia Odv riferisce infatti che, ogni anno, grazie all’introduzione dei farmaci ad azione molecolare e agli inibitori del “checkpoint immunitario” si sono aperti promettenti scenari di cura e stabilizzazione della malattia.

Il Comune di Termoli, in segno di adesione a questa campagna di sensibilizzazione, illuminerà di bianco il municipio di Via Sannitica dalla serata di venerdì 17 novembre a lunedì 20 novembre.