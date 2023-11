Camion contro auto sulla Statale 87 subito dopo l’ex Zuccherificio verso Termoli. La Fiat 500 distrutta nella parte posteriore, per fortuna nessuno viaggiava nei sedili di dietro della vettura.

L’uomo alla guida è stato trasportato al Pronto Soccorso per accertamenti ma non ha riportato ferite gravi. Un grande spavento per l’autotrasportatore.