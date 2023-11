Pnrr, Progetto “Giovani dentro”, servizi aggregativi per e con gli anziani: il Comune di Trivento pubblica il bando per oltre 500mila euro. La stazione appaltante è la Centrale unica di committenza dei comuni di Trivento e San Biase, per l’appalto del Progetto “Giovani dentro”, che prevede servizi aggregativi per e con gli anziani, servizi di assistenza domiciliare agli anziani e infermiere di comunità e ostetrica di comunità e relative infrastrutture tecnologiche. Progetto finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, Missione 5 “Inclusione e Coesione”, “Strategia Nazionale per le Aree Interne”, in seno al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. L’importo massimo stimato dell’affidamento è pari ad importo soggetto a ribasso d’asta euro 528.688,52. Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara dovranno essere inviate, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 29 novembre 2023 pena esclusione, tramite busta digitale da allegare sul portale https://piattafoma.asmel.eu, previa registrazione, di cui l’amministrazione si serve per espletare le procedure di affidamento in modalità elettronica, in conformità all’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023. Eventuali quesiti dovranno essere trasmessi esclusivamente a mezzo della piattaforma telematica entro il 23 novembre 2023 alle ore 10.00. Per più specifiche informazioni si rimanda alla consultazione del sito ufficiale dell’Ente.