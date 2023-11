Video e foto stanno circolando nelle ultime ore in rete e sui social e sono stati girati e sono state scattate nella zona di via San Giovanni dei Gelsi.

si vede l’incrocio di via delle Frasche e stando ad alcune testimonianze i tre che compaiono sarebbero gli autori dell’ultima serie di furti commessi proprio nel quartiere San Giovanni.

C’è il filmato di una telecamera a circuito chiuso, dalla quale risulta evidente che i ladri in azione sono vestiti allo stesso modo, hanno la stessa corporatura e stanno tentando di scalare una palazzina, in una traversa di via San Giovanni dei Gelsi.

Stanotte i ladri sono tornati in azione e hanno preso di mira un’attività commerciale in piazza Molise. Dopo aver scardinato la saracinesca, i malviventi una volta entrati nel negozio hanno portato via merce per alcune migliaia di euro.

Ma ad essere sempre più allarmati sono i cittadini che vivono in periferia e nelle contrade, dove i controlli sono più difficili, sia per la ampiezza del territorio che per la scarsa illuminazione di alcune zone e l’isolamento di molte villette. In alcuni casi i residenti si stanno organizzando anche privatamente e che rischiano di entrare a contatto diretto con i malviventi.

Ad ogni modo, anche se i protagonisti degli ultimi video, diventati virali in rete, non avessero nulla a che fare con i furti, quello della telecamera a circuito chiuso mostra in modo inequivocabile che i ladri indossano abiti scuri, scarpe e tute da ginnastica. Chiunque dovesse notare persone sospette vicino le proprie case è invitato a rivolgersi alle forze di polizia. Il fai da te può essere anche molto pericoloso