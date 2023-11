Salcito, i ladri entrano nella stessa abitazione per la quinta volta in breve tempo. Forse spinti dall’importante bottino di una delle precedenti scorribande, hanno ben pensato di riprovarci e sono entrati nell’abitazione in pieno centro a Salcito, rovistando i tre appartamenti, ma sono andati via a mani vuote. Resta di fatto che, con questa, i malviventi sono arrivati a quota cinque, nella stessa abitazione di via XXIV Maggio, un vero record che però fa riflettere e pensare sulla tipologia di ladri, spregiudicati e pronti a tutto. Dal risultato di qualche telecamera della zona, sembra che da un’Audi nera siano usciti ben quattro malviventi, uno dei quali sia rimasto a terra per fare il palo. La banda poi, lasciato Salcito, si è diretta presso il vicino centro di Trivento: qui hanno suonato il campanello di almeno tre abitazioni: con mille scuse e raggiri hanno provato ad entrare dentro ma, fortunatamente senza successo. I cittadini, sia di Salcito che di Trivento, hanno subito allertato gli uomini dell’Arma, i quali sino sono messi in azione, facendo posti di blocco e avviando le dovute indagini.