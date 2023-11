Ritrovato il cagnolino Gimmy, si era rifugiato nel giardino della Caserma Carabinieri di Trivento. Dopo 24 ore lontano da casa, il piccolo Gimmy è stato rinvenuto dal comandante della locale stazione dei carabinieri, Francesco Nobile: si era rifugiato nel giardino antistante la caserma. La prorietaria, non appena il cucciolo si è smarrito, ha lanciato l’allarme sui social, chiedendo collaborazione alla cittadinanza. Poi, il felice epilogo, questa mattina quando il maresciallo Nobile ha contattato la proprietaria per dargli la bella notizia. In questo clima di “festa”, ci è concesso fare anche un po’ di ironia: i latini dicevano “Nomen est omen” ovvero il destino è nel nome, in questo caso il cognome della proprietaria è dell’ARMI, e comprendiamo bene che il destino di Gimmy non poteva non essere una caserma. Fatto questo scherzoso inciso, i proprietari di Gimmy ringraziano la locale Caserma dei Carabinieri, anche in questa occasione vicina ai cittadini.