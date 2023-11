Questa mattina, è entrato in funzione anche un terzo autobus acquistato dal Comune per il servizio delle autolinee urbane

, che si aggiunge agli altri due, di dimensioni inferiori, comprati e messi in circolazione nei mesi scorsi.

Il terzo pullman è un 12 metri, con capienza di 37 posti a sedere e 46 in piedi. Va ad accrescere il parco automezzi, ormai vetusto, a disposizione della ditta che gestisce le corse.

È stato un grande sforzo da parte dell’Amministrazione comunale che ha dovuto investire proprie risorse finanziarie per sostenere i tre acquisti, e dare risposta alle esigenze dei cittadini del centro cittadino e delle borgate che quotidianamente utilizzano le linee urbane per la mobilità.