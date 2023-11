Da venerdì scorso i cittadini molisani possono segnalare i danni subiti da infrastrutture e pertinenze a causa del maltempo del 2 e 3 novembre scorsi e del vento con potenza da uragano che ha soffiato a oltre 140 km orari. Il direttore del quart Dipartimento Servizio di Protezione Civile regionale Claudio Iocca ha inviato una nota agli enti, che dovranno acquisire le segnalazioni da parte dei cittadini e procedere a una stima orientativa dei danni al fine di una ricognizione definitiva.L’obiettivo è la quantificazione dei fabbisogni relativi agli interventi urgenti di soccorso e ripristino delle attività economiche e produttive, dai beni naturali e paesaggistici con l’indicazione delle misure straordinarie per garantire la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche compromesse, danneggiate o interrotte.

Gli eventi estremi dei giorni scorsi, caratterizzati da precipitazioni e vento forte, dopo l’ottobre più bollente di sempre, hanno causato danni ingentissimi alle colture e alle aziende quantificabili al momento in una percentuale che supera il 30%”. La stima è stata realizzata dalla Coldiretti, che sottolinea come la tempesta di vento tra il 2 e il 3 novembre, ha danneggiato una azienda su tre. L’associazione ha espresso soddisfazione per l’invito del Dipartimento regionale della Protezione Civile, che ha chiesto ai Comuni di raccogliere le segnalazioni danni. La segnalazione, precisa però Coldiretti, “non dà diritto al risarcimento ma costituisce condizione indispensabile per consentire alla Regione di attivare i controlli necessari a valutare e certificare i danni subiti al fine del risarcimento”. Coldiretti ha invitato i propri associati a rivolgersi presso gli uffici dell’Organizzazione presenti sul territorio regionale, per ricevere assistenza nella compilazione e presentazione delle segnalazioni.