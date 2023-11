Due settimane di orrore tra le mura domestiche. Due settimane di violenze e abusi alle quali hanno messo fine i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Termoli. In manette è finito un pregiudicato molisano di 27 anni. Le accuse nei suoi confronti sono pesantissime: maltrattamenti contro familiari, lesioni personali, violenza sessuale, violenza privata, minaccia e danneggiamento. A far scattare l’intervento dei militari è stata la segnalazione arrivata al 112 da un cittadino. I carabinieri si sono presentati nell’abitazione di una ragazza di 24 anni fermando la violenza del giovane, un parente della vittima. L’uomo durante una lite aveva appena danneggiato una finestra e rotto diversi oggetti e stava picchiando e minacciando la ragazza. Nel corso degli immediati accertamenti è poi emerso anche che da circa 2 settimane, nel periodo in cui veniva ospitato dalla donna sua parente, il 27enne le aveva ispezionato ripetutamente lo smartphone e l’aveva costretta a subire atti sessuali dietro la minaccia di divulgare fotografie e filmati di cui lui era in possesso e nei quali la vittima appariva nuda. La donna, soccorsa sul posto dai militari e poco dopo anche dal 118, ha riportato lievi lesioni. L’uomo invece è stato arrestato e portato in carcere a Larino. Nella successiva udienza davanti al giudice l’arresto è stato convalidato ed è stata confermata la misura della custodia cautelare in carcere.