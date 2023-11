“Montefalcone Di…Vino”, la Pro loco Maronea propone la degustazione di vini e prodotti tipici. Appuntamento per sabato 17 novembre, in piazza del Popolo a Montefalcone nel Sannio, per l’atteso evento “Montefalcone Di…Vino”, con la degustazione di prodotti tipici e vini. Alle ore 20.30 è prevista l’apertura degli stand enogastronomici: saranno ben sette le tappe con le prelibatezze della cucina locale e vini di qualità. Il costo del menù completo è di 15 euro, con il vino 20 euro. L’evento era stato programmato per il 4 Novembre, poi slittato al 17 novembre per via del maltempo. Per ogni informazione si può contattare il seguente cellulare della Pro loco Maronea: 3384163781.