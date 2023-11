Ultimi preparativi a Campobasso per la 50/a edizione della Su e Giù, organizzata dal Gruppo Sportivo Virtus, con il supporto anche del Comune di Campobasso, che si terrà dopodomani, domenica 12 novembre. Un appuntamento tradizionale ormai per migliaia di persone che la seconda domenica di novembre partecipano alla corsa non competitiva più importante della regione. “Una manifestazione che è entrata a pieno diritto tra gli eventi fissi della nostra città – il commento della sindaca Paola Felice – grazie all’encomiabile attività del Gruppo Sportivo Virtus e ai tantissimi appassionati che vi prendono parte e che, anno dopo anno, hanno dato lustro e prestigio a questo bel momento di aggregazione”. Un’edizione particolare quella del 2023, in quanto proprio quest’anno la corsa gialloblu taglia il traguardo delle 50 edizioni: nata nel 1974 da un’idea del compianto Nicola Palladino, storico animatore della manifestazione e motore della Virtus Campobasso, ha conosciuto un unico momento di stop forzato nel 2020, a causa della pandemia, per poi tornare alla ribalta già l’anno successivo. “Mezzo secolo di storia della Su e Giù rende l’idea del forte legame tra la manifestazione e la città di Campobasso, che ogni anno attende con entusiasmo questo appuntamento” ha aggiunto Paola Felice. Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le 9.30 di domenica mattina, la partenza è invece alle 10.