Torna “Panunto”, il programma del Comune di Roccavivara e dell’associazione turistica Pro Canneto. L’Amministrazione comunale – si riporta nella nota a firma congiunta del sindaco Angelo Minni e dell’Assessore alle Politiche Agricole, Franco Ninni – in occasione della XXI edizione di “Panunto” intende bandire il XVIII concorso di “Roccavivara in olio” rivolto a tutti i cittadini produttori impegnati a migliorare la qualità dell’olio. Il Comune consegnerà ai cittadini che ne faranno richiesta una bottiglietta, per la raccolta del campione di olio prodotto quest’anno, che dovrà essere riconsegnata al Comune entro e non oltre il 23 novembre 2023. Un’apposita commissione dell’A.R.S.A.R.P., di Larino, provvederà ad effettuare le valutazioni organolettiche su tutti i campioni di olio in concorso. Gli interessati, per partecipare al concorso, devono fare regolare istanza. A tutti i partecipanti verrà rilasciata certificazione attestante la qualità dell’olio prodotto, anche dal punto di vista merceologico. Per organizzare l’evento, in data 12 novembre 2023, alle ore 18:30, presso la sala consiliare, si terrà un incontro specifico.