Quelle spese non erano ‘pazze’, ma lecite e legittime. Assolta dopo dieci anni Sabrina De Camillis. Cadono tutte le accuse per le quali era finita sotto processo. La vicenda è quella ribattezzata delle spese pazze dei gruppi in Consiglio regionale. L’ex sottosegretario e ex parlamentare del centrodestra, dal 2013 era accusata di peculato per fatti relativi al periodo durante il quale aveva ricoperto l’incarico di consigliere regionale. Dopo le condanne in primo e in secondo grado la Cassazione ha messo ora la parola fine annullando l’ultimo verdetto senza rinvio perché “il fatto non sussiste”. Accolta la linea difensiva degli avvocati della De Camillis, Arturo Messere e Paolo Lanese, che hanno contestato una a una le voci di spesa per le quali si era arrivati alle condanne. In primo grado l’ex sottosegretaria del governo Letta era stata condannata a 2 anni e 6 mesi, pena poi ridotta a un anno e 10 mesi in Appello quando c’erano state già diverse assoluzioni per alcuni degli episodi contestati.