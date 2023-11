Sull’emergenza furti a Campobasso interviene il capogruppo del Pd in Consiglio comunale Giose Trivisonno. “Bisogna coordinare a livello istituzionale azioni straordinarie di prevenzione e di controllo affinché non prevalga la paura nei cittadini”, afferma l’esponente dell’opposizione che ha chiesto alla vice sindaca Paola Felice di informare in Commissione i consiglieri su quanto detto nei recenti “tavoli per la sicurezza” e di discutere su cosa il Comune di Campobasso può fare nell’immediato per affrontare la situazione.

“Prefetto, Sindaco e Presidente della Regione – conclude Trivisonno – devono unire le forze per contrastare un fenomeno in espansione. Servono una task force d’emergenza e stanziamenti di risorse straordinarie”.